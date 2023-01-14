ВСУ нанесли мощные удары по оккупантам в боях на Луганщине. Видео
Украинские военнослужащие продолжают сокращать численность путинской армии в Луганской области. Во время боев Вооруженные силы Украины нанесли по врагу точечные удары.
Успешную демилитаризацию оккупантов провели воины 92-й отдельной механизированной бригады. Об этом в Telegram сообщает Луганская областная военная администрация (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
С помощью аэроразведки украинские военнослужащие показали большое количество российских военных в поселке.
В Вооруженных силах подчеркнули, что действия российских оккупантов свидетельствуют об отсутствии качественной подготовки.
По информации аналитиков мониторинговой группы DeepState, 92 ОМБр нанесла артиллерийский удар по позициям оккупантов в Джерельном.
Напомним, украинские воины сдерживают атаки российских захватчиков на Белогоровку, Стельмаховку, Макеевку и Червонопоповку Луганской области. А в направлении Кременной защитники Украины продолжают понемногу продвигаться вперед.
По данным аналитиков Института изучения войны по состоянию на 13 января, войска РФ пытаются штурмовать Бахмут, а ВСУ продвигаются к Кременной.
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