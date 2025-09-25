ВСУ нанесли удар FPV-дроном по автомобилю начальника штаба оккупантов на Белгородщине: что известно о последствиях

На дороге между населенными пунктами Титовка и Архангельское в Белгородской области был поражен автомобиль с военнослужащими Российской Федерации. В результате атаки погиб один сержант, еще несколько человек получили ранения.

Об инциденте сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". По данным ресурса, атака была осуществлена 22 сентября 2025 года с применением FPV-дрона.

Известно, что в машине находились начальник штаба1-го мотострелкового батальона 128-й омсбр, который получил ранения, и его заместитель по тыловому обеспечению, состояние которого оценивается как тяжелое. Также в результате удара погиб один сержант, еще один находится в тяжелом состоянии.

Согласно сообщению, украинские военные атаковали транспортное средство, когда то ехало вблизи российско-украинской границы.

Напомним, ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроили очередную диверсию на оккупированной территории. Они сожгли две единицы военной техники российских захватчиков в районе Бердянска.

Также OBOZ.UA сообщал, что в оккупированном Крыму украинские дроны поразили технику российской армии. Уничтожены два самолета Ан-26 и повреждены радиолокационные станции надводной обстановки и береговая МР-10М1 "Мыс М1". Операция была рейдом на полуостров в исполнении спецназовцев подразделения "Призраки" украинской военной разведки.

