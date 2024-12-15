ВСУ наносили огневое поражение врагу, произошло 276 боестолкновений: сводка Генштаба

В течение субботы, 14 декабря, по всем направлениям фронта произошло 276 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Северском, Покровском и Кураховском направлениях, также враг проявляет активность на Времевском и Лиманском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный, 51 авиационный удар с применением 70 КАБов, а также использовал для поражения более тысячи дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение", – говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник один раз тщетно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районе Лозовой, где украинские защитники остановили три вражеских атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Першотравневое, Зеленая Роща, Копанки, Новосергеевка, Надия, Макеевка, Дружелюбовка и Терны. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отражали 55 штурмов оккупационных войск в сторону Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового. К этому времени продолжаются 39 боестолкновений. Кроме того, противник нанес авиационные удары четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григоровки.

На Краматорском направлении враг атаковал наших защитников вблизи Часова Яра. Силы обороны успешно отразили атаку захватчиков.

На Торецком направлении россияне 10 раз штурмовали позиции украинских подразделений возле населенного пункта Торецк. Сейчас продолжаются три вражеских атаки. К тому же враг нанес авиаудары шесть КАБами по районам населенных пунктов Крымское и Петровка.

На Покровском направлении с начала суток противник атаковал в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленовка. Наши защитники остановили 41 штурмовое действие противника, еще семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационные удары двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка. В районе населенного пункта Гродовка враг применял штурмовую авиацию.

За сутки на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено более 400 оккупантов, из них 160 безвозвратно. Также уничтожена одна боевая бронированная машина, семь единиц автомобильной техники и три мотоцикла. К тому же поврежден один танк, одна боевая бронированная машина и один автомобиль россиян.

На Кураховском направлении враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лысовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка. 34 боестолкновения завершены, восемь – до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 33 оккупанта. Также уничтожен один танк, одна боевая бронированная машина и один автомобиль. К тому же существенно повреждены два танка и три боевых бронированных машин врага.

На Времевском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Великая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка. Вместе с тем сбросил в районе Темировки управляемую авиационную бомбу, по населенному пункту Новополь были нанесены удары штурмовой авиации.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении по населенным пунктам Малая Токмачка и Работино были нанесены удары авиационными управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, всего два неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня. Кроме того, противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

На Курском направлении с начала суток произошло 55 боестолкновений, 25 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 10 авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб и совершил 348 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям наших защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР заявили, что на территории Курской области России руководство российской армии задействовало солдат КНДР в штурмовых атаках. Из-за этого войска Северной Кореи не только понесли первые потери, но и принесли потери россиянам.

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