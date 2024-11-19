ВСУ направляют усилия на срыв планов наступления армии РФ: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Идут "юбилейные" тысячные сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной, враг продолжает сосредотачивать основные наступательные усилия на Кураховском и Покровском направлениях, где продолжаются самые жестокие бои.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 19 ноября по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток в настоящее время произошло 86 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Оккупанты продолжают применение авиации и артиллерии по приграничным районам Сумской области. Под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Журавка, Водологи, Волфине, Рясное, Мезеновка, Басовка, из РСЗО враг бил по Александрии и Юнаковке. По имеющейся информации в настоящее время, российская авиация сбросила 14 управляемых авиационных бомб по территории Курской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские террористы четырежды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, в настоящее время две атаки врага уже отбиты.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая и Кругляковка, получил достойный отпор.

На Лиманском направлении противник пытается продвинуться вблизи Грековки, Новоегоровки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боеприкосновений, до сих пор длится одно.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако сбросил 13 КАБов в районах Северска и Закотного.

На Краматорском направлении продолжается одно боеприкосновение вблизи Ступочек. Авиабомбами враг бил по районам населённых пунктов Стенки и Николаевка.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до шести. Оккупанты атакуют возле населенных пунктов Торецк, Дружба и Щербиновка, где наши защитники отбили три атаки, еще три боестолкновения продолжается. В то же время противник наносил авиаудары по Романовке, Константиновке и Сухой Балке.

На Покровском направлении враг активно атаковал украинских защитников Здесь, в течение дня, агрессор совершил 19 атак в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Пустынки и Млечного. Силы обороны сдерживают напор и отразили 16 атак противника, три боестолкновения продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Старой Николаевки и Александрополя.

На Кураховском направлении тоже напряженная ситуация, здесь с начала суток захватчик 13 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Новоселидовки, Солнцовки, Берестков, Курахово, Дальнего и Антоновки, нанес авиационных ударов по Романовке и Ганновке, в настоящее время продолжаются бои в шести локациях, уже отбиты семь атак.

На Времивском направлении наши войска отразили восемь атак в районах Константинопольского, Трудового, Раздольного и Новодаровки. Три боестолкновения продолжаются в направлении Великой Новоселки, куда российские захватчики к тому же сбросили уже три КАБа.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили вражеский штурм в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошла одна безуспешная атака захватчиков.

В других направлениях фронта существенных изменений не произошло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!