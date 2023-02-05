''ВСУ не отступают!'' Пригожин пожаловался на жестокие бои ''до конца'' в Бахмуте

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на тяжелые бои в Бахмуте Донецкой области. Он заявил, что украинские военные бьются "до последнего" и никуда не отступают.

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Таким образом он ответил на запрос СМИ об информации об отступе ВСУ, которая появилась в сети. Он подчеркнул, что ожесточенные бои ведутся за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку.

"Конечно, приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных", – подчеркнул главарь террористов.

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет "сдавать" Бахмут. Защитники страны будут бороться за город, сколько это будет возможно. Более того, если наша страна получит своевременную западную помощь, ВСУ не только не отойдут от города, но и начнут освобождать другие территории Донбасса.

Защитники из Госпогранслужбы отбили несколько штурмовых атак захватчиков в районе Бахмута. Российские оккупационные силы понесли потери. Одну из атак на позиции Сил обороны противник пытался провести под прикрытием БМП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що чисельність військ російської окупаційної армії, що наразі перебувають на Донбасі, удвічі, а то й утричі перевищує ЗСУ. Намагаючись зламати наш захист, загарбники кидають туди все більше сил;

– две главные дороги, ведущие к Бахмуту в Донецкой области, М03 и Н32, вероятно, находятся под угрозой прямого огня после продвижения России. До сих пор они активно использовались украинскими защитниками.

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