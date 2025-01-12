'ВСУ не стреляют во все, что движется': оккупанты в Торецке начали переодеваться в гражданскую одежду. Фото

Российские захватчики в Торецке на Донетчине переодеваются в гражданскую одежду во время перемещений и проведения разведывательно-диверсионной деятельности. Так они пытаются замаскироваться от украинских защитников.

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Подобные действия комбатантов согласно международным нормам являются военным преступлением. Доказательства нарушения правил ведения войны россиянами обнародовали в Telegram-канале 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

В сообщении отмечено, что очередное нарушение правил ведения войны российскими оккупантами зафиксировали аэроразведчики подразделения "Гюрза" 28-й бригады. В Торецке они заметили военных армии РФ, переодетых в гражданскую одежду.

"В частности, переодетый враг был замечен во время перемещений и разведывательно-диверсионной деятельности. Таким образом пехота противника пытается отвести от себя внимание и замаскироваться. Однако, их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже и оружие. Впрочем, это все равно усложняет работу наших воинов. Ведь ВСУ не "стреляет во все, что двигается", как это делают оккупанты", - отметили в 28 ОМБр.

Напомним, ранее стало известно, что россияне в Таганроге СИЗО для подростков превратили в пыточную для украинских пленных. Украинцев там бьют и пытают, иногда предварительно подвесив головой вниз, применяют и пытки электрическим током.

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