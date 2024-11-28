ВСУ обезвредили еще 1220 захватчиков и 22 артустановки оккупационных сил РФ – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте минувших суток обезвредили около 1220 оккупантов. Также сожгли около 25 единиц военной техники и вооружения российской армии.

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По состоянию на 28 ноября общие потери личного состава ВС РФ в войне против нашего государства уже достигают 736 630 (убитыми и ранеными).

Накануне украинские военные уничтожили 45 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (все уничтожены 19 661).

На поле боя также были ликвидированы две боевые бронированные машины (в общей сложности 19306), 22 артиллерийские системы (20852) и один танк (9450) российской армии.

Кроме того, было нейтрализовано 60 единиц автомобильной техники и автоцистерн (общее количество – 30 186) и 10 единиц специальной техники (3697) врага.

Как сообщает OBOZ.UA, 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому ЗРК "С-400" ракетами ATACMS. Пусковая установка была расположена на территории населенного пункта Великое Жирово в Курской области. В результате атаки также были ликвидированы пять офицеров Российской Федерации.

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