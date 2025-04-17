ВСУ обезвредили 1230 оккупантов и более полусотни российских ББМ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боеприкосновений на фронте прошедших суток отминусовали около 1230 российских оккупантов. Также уничтожили 401 единицу вооружения и техники войск РФ.

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С начала полномасштабной войны защитники обезвредили уже примерно 937 440 личного состава армии страны-агрессора. Данные о ее потерях по состоянию на 17 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 65 артиллерийских систем (всего 26 442), 54 боевые бронированные машины (22 217), 16 танков (10 654), три средства ПВО (1135) и два РСЗО (1366) российских войск.

В небе защитники сбили 88 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 32 925). На земле сожгли 170 единиц автомобильной техники и автоцистерн (44 642), три – спецтехники (3807) оккупантов.

За время войны Силы обороны также сбили 3145 крылатых ракет, 370 самолетов, 335 вертолетов, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил беспилотных систем ВСУ сбросами с дронов уничтожили российскую САУ "Акация" на Донетчине. Также воины обезвредили бронированную ремонтно-эвакуационную машину оккупантов, которая могла бы забрать с позиции то, что осталось от их артустановки.

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