ВСУ обезвредили 1060 оккупантов и три российских ББМ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боестолкновений на фронте за прошедшие сутки отминусовали около 1060 российских оккупантов. Также уничтожили 281 единицу вооружения и техники войск РФ.

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С начала полномасштабной войны защитники обезвредили уже примерно 1 006 120 личного состава армии страны-агрессора. Данные о ее потерях по состоянию на 17 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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