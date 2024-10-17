ВСУ обезвредили 1420 оккупантов и более полусотни систем артиллерии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 244 единицы единиц вооружения и военной техники войск РФ. Во время боестолкновений и и ударами по вражескому тылу отминусовали 1420 российских оккупантов.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле защитники обезвредили уже близко 674 270 личного состава русской армии и ее вооруженных формирований Обновленные данные о потерях агрессора на 17 октября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 51 артиллерийскую систему (всего 19 510), 33 боевые бронированные машины (18 002), 17 танков (9014), одну реактивную систему залпового огня (1232) оккупационных сил.

В небе бойцы сбили 54 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 17 104), на земле сожгли еще 83 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (26 815), пять – спецтехники (3446).

С 24 февраля 2022 года Силы обороны сбили 2620 крылатых ракет, 369 самолетов и 329 вертолетов, уничтожили 978 средств ПВО, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения ГУР МО провели масштабную операцию на севере Харьковщины. В результате слаженных действий было зачищено 400 гектаров леса и уничтожен почти полк российских оккупантов.

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