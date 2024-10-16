Зачистили 400 га леса и уничтожили почти полк оккупантов: в ГУР раскрыли детали новой операции в Харьковской области. Видео

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели масштабную операцию на севере Харьковщины. В результате слаженных действий зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк российских оккупантов.

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Операция состоялась при участии подразделений "Артан", Kraken и Международного легиона. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР МО.

Операция проводилась в районе населённого пункта Липцы, где украинские разведчики удачно захватили батальонный район обороны противника. В результате действий украинских военных уничтожены три мотострелковых батальона, отряд "Шторм" и разведывательная рота 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ.

В ходе штурма украинские силы также захватили нескольких российских солдат, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины.

"Особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ "Хартия" с несравнимо низкими потерями. Это пример отличного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения", – отметили в ГУР.

Успешная операция ГУР открывает новые возможности для дальнейшего вытеснения российских оккупантов из северных районов Харьковщины.

Напомним, ранее в Минобороны назвали стоимость российской артиллерии, уничтоженной Силами обороны в этом году. Речь идет минимум о 8 млрд долларов. По подсчетам Генштаба, с начала года до 1 октября Россия потеряла 10 373 артиллерийские системы – такого количества хватило бы, чтобы вооружить 144 артиллерийские бригады.