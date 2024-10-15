Хватило бы на 144 артбригады: в Минобороны назвали сумму, на которую Силы обороны уничтожили русскую артиллерию

Силы обороны Украины с 1 января 2024 по 1 октября уничтожили 10 373 артиллерийских систем врага. Речь идет о самоходных артиллерийских установках, пушках и гаубицах. Эти потери стоили оккупантам не менее 8 млрд долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. В ведомстве посчитали, на сколько артбригад хватило бы этой ликвидированной техники.

Так, один вражеский артдивизион – это 18 артиллерийских стволов, артбригада – 72 артустановки. Итак, наши защитники с начала 2024 года по 1 октября уничтожили условно 144 вражеских артбригады.

По словам ведомства, для армии РФ "самым черным днем" стало 22 сентября, когда украинцы уничтожили 81 артсистему окупантов.

"Стоимость уничтоженной в этом году российской техники – не менее 8 млрд долларов США. Это приблизительная цифра, которая основывается на информации по открытым источникам и средним ценам на вооружение и военную технику (ОВТ) на мировом рынке. Таким образом, уничтожены или выведены из строя без перспективы восстановления" вражеские САУ, гаубицы и пушки – возможно, самый дорогой металлолом в мире", – подчеркнули в Минобороны.

Также в ведомстве добавили, что за 8 млрд., которые Россия потратила на артсистемы, она могла бы построить 13 современных спортивных арен или 18 объектов здравоохранения, оснащенных лучшими образцами лечебно-диагностической аппаратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 113 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск РФ. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1210 захватчиков. По приблизительным подсчетам, с начала полномасштабной войны на украинской земле отменяли 671 400 живой силы страны-агрессора.

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