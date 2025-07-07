ВСУ обезвредили 1100 оккупантов и семь бронемашин армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 398 единиц военной техники и вооружения войск страны-агрессора РФ. Также ликвидировали и ранили около 1100 российских оккупантов.

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С начала полномасштабной войны враг потерял на украинской земле уже примерно 1 027 540 живой силы. Обновленные по состоянию на 7 июля данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне больше всего защитники обезвредили российских беспилотников оперативно-тактического уровня – 233 (всего 44 058).

Воины отминусовали 33 артиллерийские системы (всех 29 993), семь боевых бронированных машин (22 963), три танка (10 995), две реактивные системы залпового огня (1432). Кроме этого, бойцы сожгли 118 единиц автомобильной техники и автоцистерн (54 370) армии РФ.

В общем за время полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3927 единиц спецтехники, 3439 крылатых ракет, 1192 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 225-го отдельного штурмового полка ВСУ выследили и уничтожили экипаж БПЛА российских войск на Сумщине. Результативное поражение вражеских позиций защитники осуществили с помощью FPV-дронов.

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