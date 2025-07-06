Воины ВСУ выследили и уничтожили экипаж дронов, корректировавший удары по пехоте. Видео

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать российских оккупантов на всей линии фронта. В Сумской области недавно защитники выследили и уничтожили экипаж дронов.

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Под огневое поражение попали оккупанты, которые корректировали удары по пехоте. Об этом сообщили в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

По информации военных, экипаж дронов российской оккупационной армии ликвидировали воины 225-го отдельного штурмового полка. Также там отметили, что именно этот экипаж ежедневно наводил артиллерию и корректировал удары по пехоте.

В результате нескольких ударов экипаж дронов ВС РФ был полностью уничтожен. Результативное поражение вражеских позиций украинские военнослужащие осуществили с помощью FPV-дронов.

"Еще одна цель, реально угрожавшая нашим подразделениям. Выявили позицию врага, где работал экипаж дронов. Это те, кто каждый день выводил наши позиции артиллерию и корректировали удары по пехоте и нашим позициям. Такие расчеты – это мозг и глаза вражеской армии. Такие цели – это приоритет номер 1", – сообщили военные.

Напомним, российская оккупационная армия недавно захватила территории к северо-востоку от Покровска и пытается продвинуться дальше к Доброполью. Путинские войска планируют взять Покровск в кольцо и обойти украинские фортификации с запада в ближайшие месяцы.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия продолжает лгать о новых победах по "завоеванию" очередных украинских территорий. В частности, о боях в Днепропетровской области, а именно в населенных пунктах, граничащих с Донецкой областью.

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