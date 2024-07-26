Минус 950 оккупантов и 36 артсистем: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 190 единиц военной техники и вооружения армии РФ. Также ликвидировали и ранили около 950 оккупантов.

Видео дня

Общие потери живой силы войск агрессора во время войны составляют 572 300. Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины обезвредили 36 артиллерийских систем (всех 15 840), 11 боевых бронированных машин (16 050), семь танков (8320) российских войск.

Защитники сбили 73 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (в общем 12 683). Кроме того, сожгли еще 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 21 414), семь – спецтехники (2668) захватчиков.

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны сбили 2402 крылатые ракеты, уничтожили 1125 РСЗО, 904 средства ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 79-й ОДШБр отбили один из крупнейших штурмов оккупантов на западе Донбасса, начиная с октября 2023 года. Были уничтожены и подбиты шесть танков и семь ББМ, все 12 мотобайков, войска РФ понесли бешеные потери и в живой силе – 40 убитыми и 37 ранеными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!