ВСУ обезвредили за сутки 1400 оккупантов и 78 артиллерийских систем армии РФ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях на фронте около ? военнослужащих оккупационной армии России. Кроме того, уничтожили 404 единицы ее вооружения и военной техники.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 16 марта, общие потери личного состава ВС РФ на украинской земле достигают 894 240 (санитарные и безвозвратные).

Накануне защитники обезвредили 78 артиллерийских систем (всего 24 561), 20 боевых бронированных машин (21 478), 10 танков (10 325), две РСЗО (1317) и одно средство ПВО (1104) захватчиков.

В небе воины сбили 180 российских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня (всех 29 413).

Кроме этого, сожгли 113 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 40 684).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили также 3777 единиц специальной техники, 3121 крылатую ракету, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс "Утес-Тм" российских оккупантов. С его помощью враг отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 км в режиме онлайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!