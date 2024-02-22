ВСУ обезвредили за сутки самолет, 35 бронемашин и 1160 солдат армии РФ
Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали 1160 военнослужащих оккупационной армии РФ. Так, от начала войны на нашей земле полегло уже 407 240 захватчиков.
Также накануне защитники внесли в список потерь врага 198 единиц уничтоженной военной техники и вооружения. Детальнее об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме живой силы, в течение 21 февраля наши воины обезвредили 41 артиллерийскую систему (всего 9867), 35 боевых бронированных машин (12 373), семь танков (6523), пять РСЗО (997) и два средства ПВО (680) ВС РФ.
В небе защитники сбили 36 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 7596), а также седьмой за последнюю неделю российский самолет (всех 339) – это был истребитель-бомбардировщик Су-34.
На земле бойцы ВСУ вывели из строя 63 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 12 924) и восемь – спецтехники (1566) оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ также потеряла 325 вертолетов, 25 кораблей/катеров и подлодку, были сбиты 1903 ее крылатые ракеты.
Как сообщал OBOZ.UA, во время российской воздушной атаки вечером 21 февраля силы ПВО сбили восемь из 10 "Шахедов". В частности, три ударных вражеских БПЛА были уничтожены на Днепропетровщине.
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