ВСУ обезвредили за сутки 1050 военных преступников и десятки единиц техники армии РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 868 230 оккупантов были ликвидированы и ранены. Из них примерно 1050 захватчиков попали в этот список за прошедшие сутки.

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Также защитники уничтожили еще 389 единиц военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 24 февраля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сбили 217 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 26 645).

Бойцы обезвредили 44 артиллерийские системы (всех 23 626), девять танков (10 177), шесть боевых бронированных машин (21 157), три РСЗО (1299) оккупантов.

Кроме этого, было сожжено 110 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 38 444).

За время полномасштабной войны ВСУ также отминусовали 3757 единиц спецтехники, 3064 крылатые ракеты, 1081 средство ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2024 года Силы обороны Украины поразили на территории РФ 377 важных объектов. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, воинских частях, арсеналах с вооружением, цехах предприятий российского военно-промышленного комплекса.

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