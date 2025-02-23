Сколько объектов поразили ВСУ в России в прошлом году: статистика Сырского

Силы обороны Украины в 2024 году поразили на территории государства-агрессора России 377 важных объектов. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, воинских частях, арсеналах с вооружением, цехах предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

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Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля. По его словам, Украина увеличивает количество ударов по территории врага, уничтожая элементы его ВПК.

"В общей сложности за 2024 год целями успешного комплексного поражения на российской территории стали 377 объектов", – сказал Сырский.

Объекты, которые поражают украинские силы, Россия использует в войне против нас.

"Дистанция поражения Deep Strike вглубь территории России уже достигла 1700 километров. Готовим новые дальнобойные средства, и они будут применены", – пообещал Сырский.

Главком также сообщил, что Силы беспилотных систем провели около 130 операций в течение прошлого года. В общей сложности государство поставило на фронт более 1 млн 300 тысяч дронов.

"В этом году мы должны получить еще больше. Враг вполне ощущает на себе мощность наших FPV-дронов. Сейчас активно работаем над масштабированием направления оптоволоконных FPV, что в настоящее время является вызовом. Наша задача – быть впереди в этой технологической войне", – подчеркнул Сырский.

Ранее стало известно, что украинским Силам обороны только за январь удалось поразить девять нефтяных объектов страны-террористки России. Такие удачные операции только приближают победу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Сырского, Украина продолжает наращивать свои ударные возможности за счет развития беспилотной авиации на фоне тяжелой ситуации с обеспечением оружием и военной техникой. В прошлом году на фронт было поставлено более миллиона дронов разных типов, в этом году планы значительно больше.

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