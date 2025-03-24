ВСУ обезвредили за сутки 1280 военных преступников и десятки единиц техники армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 904 760 оккупантов были ликвидированы и ранены. С них около 1280 захватчиков попали в этот список за минувшие сутки.

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Также защитники уничтожили еще 378 единиц военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 24 марта озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины отминусовали 81 артиллерийскую систему (всего 25 129), 16 боевых бронированных машин (21 652), восемь танков (10 420), пять РСЗО (1338), одно средство ПВО (всего 1117) войск агрессора.

В небе бойцы сбили еще 146 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 30 641), на земле сожгли еще 116 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 41726), одну – спецтехники (3785).

Кроме этого, были обезврежены четыре вертолета армии страны-агрессора (всех уже 335) в ее тылу. В частности, воины ССО во взаимодействии с подразделениями ГУР ракетными ударами уничтожили два российских Ка-52 и два Ми-8 на территории Белгородской области РФ.

За время полномасштабной войны ВСУ также отминусовали 3121 крылатую ракету, 370 самолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине с помощью FPV-дронов защитники уничтожили танк и систему РЭБ Р-330 "Житель" армии РФ. Таким образом воины из РУБпАК "Феникс" остановили вражеский штурм.

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