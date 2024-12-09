ВСУ останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Идут тысяча двадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Кураховском, Времивском и Покровском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 9 декабря по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 102 боевых столкновений.

Российские обстрелы

В течение суток противник с территории России наносил артиллерийские обстрелы по Возрожденскому Харьковской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло три боеприкосновения вблизи Глубокого и Волчанская, одна атака противника продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Загрызового, одна атака успешно отбита, продолжается бой.

На Лиманском направлении произошло десять боевых столкновений вблизи Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки. Шесть боеприкосновений длится до сих пор.

На Торецком направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Торецка и Нелиповки. Четыре атаки успешно отбиты нашими защитниками, длится два боеприкосновения.

На Покровском направлении сохраняется высокая активность неприятеля. 29 раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. Вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко украинские подразделения отбили 24 атаки.

На Кураховском направлении ситуация остается сложной. Вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового отражены 16 штурмов, девять боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении агрессор 14 раз атаковал в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сторожевого, в настоящее время идет пять боев. Вражеская авиация нанесла удары КАБ по Константинополю.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Курщине украинские защитники отбивают шесть атак захватчиков, всего же в настоящее время уже зафиксировано девять боеприкосновений.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали и ранили около 1220 захватчиков. Также уничтожили в боях 70 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ.

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