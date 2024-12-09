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ВСУ останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Надежда Данищук
War
2 минуты
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ВСУ останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Идут тысяча двадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Кураховском, Времивском и Покровском направлениях.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 9 декабря по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 102 боевых столкновений.

Российские обстрелы

В течение суток противник с территории России наносил артиллерийские обстрелы по Возрожденскому Харьковской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло три боеприкосновения вблизи Глубокого и Волчанская, одна атака противника продолжается.

ВСУ останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Загрызового, одна атака успешно отбита, продолжается бой.

ВСУ останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Лиманском направлении произошло десять боевых столкновений вблизи Грековки, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки. Шесть боеприкосновений длится до сих пор.

ВСУ останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Торецком направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Торецка и Нелиповки. Четыре атаки успешно отбиты нашими защитниками, длится два боеприкосновения.

На Покровском направлении сохраняется высокая активность неприятеля. 29 раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. Вблизи Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко украинские подразделения отбили 24 атаки.

ВСУ останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Кураховском направлении ситуация остается сложной. Вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового отражены 16 штурмов, девять боеприкосновений продолжаются до сих пор.

ВСУ останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Времивском направлении агрессор 14 раз атаковал в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сторожевого, в настоящее время идет пять боев. Вражеская авиация нанесла удары КАБ по Константинополю.

ВСУ останавливают врага и держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Курщине украинские защитники отбивают шесть атак захватчиков, всего же в настоящее время уже зафиксировано девять боеприкосновений.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали и ранили около 1220 захватчиков. Также уничтожили в боях 70 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ.

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