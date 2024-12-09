Минус 1220 оккупантов и 18 ББМ: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 70 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Также ликвидировали и ранили около 1220 захватчиков.

Видео дня

Общие потери живой силы войск агрессора с начала полномасштабной войны составляют примерно 590 военных преступников. Обновленные по состоянию на 9 декабря данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили две вражеские крылатые ракеты (всех 2859) и 22 беспилотника оперативно-тактического уровня (20 093).

В металлолом воины превратили 18 боевых бронированных машин (всего 19 589), три артиллерийские системы (21 061) оккупационных сил РФ.

Кроме этого, сожгли 24 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 30 989), одну – специальной техники (3636).

Относительно остальных видов вооружения и техники захватчиков данные за сутки не изменились: минус 9519 танков, 1253 РСЗО, 1023 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, по наблюдению украинских воинов, среднестатистический российский солдат живет от двух недель до двух месяцев после подписания контракта с ВС РФ. Но, несмотря на огромные потери на поле боя, россияне продолжают идти воевать против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!