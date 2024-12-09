'До двух месяцев': военный рассказал, сколько живет российский оккупант после заключения контракта

Среднестатистический российский солдат живет от двух недель до двух месяцев после подписания контракта с вооруженными силами страны-агрессора. Несмотря на огромные потери на поле боя, россияне продолжают идти воевать против Украины.

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Они это делают из страха того, что их застрелят, если они будут отказываться идти на штурмы. Кроме того, захватчики безумно боятся попасть в плен к ВСУ, рассказал в эфире Украинского Радио командир экипажа беспилотных авиационных комплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

"На самом деле трудно объяснить, ведь только за один месяц убитыми и ранеными россияне потеряли столько, сколько в Афганской войне бывший СССР за 10 лет. И для меня до сих пор нонсенс, как эти штурмовые действия происходят и продолжаются. Но они действительно боятся двух основных вещей: того, что их застрелят, когда они вернутся назад, и попасть в плен к нам, ведь благодаря влиянию российской пропаганды думают, что мы будем якобы издеваться над ними", – сказал Отченаш.

Также россиян привлекают деньги, которые Россия предлагает за участие в войне. Практически каждый месяц в РФ повышают размер выплат. Кое-где миллион рублей предлагают только за подписание контракта по минобороны РФ.

"Это очень большая сумма. И, конечно, россияне думают, что смогут полгода повоевать и вернуться домой, еще и заработают миллион рублей. Но действительно статистика показывает, что среднестатистический россиянин проживает от двух недель до двух месяцев после условного подписания контракта", – отметил военный.

По его словам, трудно представить, как россияне продолжают штурмовые действия с такими колоссальными потерями. Были ситуации, когда бойцы бригады "Рубеж" за три дня "двухсотили" и "трехсотили" больше солдат врага, чем было в нашем подразделении в тот период времени.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, на каждого украинского воина, погибающего на поле боя или получающего ранения, приходится 5-6 убитых или раненых российских оккупантов.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 8 декабря 753 370 оккупантов стали "грузом 200" или "300-ми".