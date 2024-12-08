ВСУ за сутки обезвредили 1460 оккупантов и 36 бронемашин армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 753 370 военных преступников стали "грузом 200" или "300-ми". Около 1460 оккупантов попали в этот список во время боев за минувшие сутки.

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Накануне наши воины уничтожили также 93 единицы российской военной техники и вооружения. Обновленные данные 8 декабря озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Украинские воины обезвредили еще 36 боевых бронированных машин (всего 19 571), пять танков (9519), три артиллерийские системы (21 058), одно средство ПВО (1023) оккупантов.

Защитники сбили 29 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 20 071). На земле сожгли 17 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 30 965), две – спецтехники (3635).

За время полномасштабной войны, от 24 февраля 2022-го, Силы обороны также уничтожили 2857 крылатых ракет, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку оккупационных сил РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ обезвредили российские штурмовые группы на Кураховском направлении фронта. Во время одного боя защитники сожгли две вражеские бронемашины, ликвидировали 27 оккупантов, еще 12 были ранены.

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