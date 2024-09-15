ВСУ останавливают врага и уничтожают его личный состав и технику: в Генштабе назвали самые горячие направления

За неполные сутки 15 сентября (по состоянию на 16:00) в Украине произошло уже 100 боевых столкновений. Больше всего – на Кураховском, Покровском и Лиманском участках фронта.

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Новой сводкой вечером в воскресенье, в 935-е сутки полномасштабного вторжения, поделился Генеральный штаб Вооруженных сил. "Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов российского агрессора и уничтожают его личный состав и технику", – сообщили в ведомстве.

15 сентября от огня вражеской артиллерии и минометов в Харьковской, Черниговской и Сумской пострадали, в частности, громады населенных пунктов Грабовское, Волковка, Мирополье, Луговка, Вороновка, Тимофеевка. Россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Яструбиного, Белополья, Юнаковки, Басовки, Вороновки и Новой Слободы.

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать в Волчанске. После обеда вражеская авиация с территории РФ нанесла удар управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре Харькова.

На Купянском направлении противник 14 раз штурмовал украинские позиции в районах Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой. Пять боеприкосновений на 16:00 еще продолжались. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 16 атак вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового. 11 боеприкосновений завершились, еще два – продолжались. По районам Серебрянского леса, Твердохлебового и Дроновки активно действовала вражеская авиация.

Оккупанты продолжают искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Бои были вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Выемка и Ивано-Дарьевка. Защитники украинской земли отбили шесть атак, две еще не завершились. Населенные пункты Северск, Николаевка и Переездное подверглись ударам российскими КАБами.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили атаку россиян вблизи села Ступочки. Армейская авиация РФ дважды обстреляла Часов Яр неуправляемыми авиационными ракетами.

На Торецком направлении произошло 11 вражеских атак в районе Торецкого, Дачного, Щербиновки, Нелиповки. Из них восемь отбиты, еще три продолжались. В основном агрессор концентрирует свои усилия в районе Торецка, активно применяя штурмовую и армейскую авиацию.

На Покровском направлении зафиксировано 16 попыток потеснить наших защитников с позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецкая, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 13 атак, три боестолкновения продолжались.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 22 раза в сторону Желанного Второго, Украинска, Селидового, Долиновки, Георгиевки, Екатериновки и Константиновки. 15 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времивском направлении состоялось шесть боев недалеко от Водяного, Екатериновки, Макаровки. Три еще не завершились.

На Ореховском направлении оккупационные войска безуспешно атаковали вблизи Новодаровки.

Четыре раза враг штурмовал позиции наших защитников на Приднепровском направлении. Два боеприкосновения не закончились (по состоянию на 16:00).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОТГ "Харьков" заявили, что у российских захватчиков на севере Харьковщины возникли большие проблемы из-за украинских БПЛА. Особенно сильно активность дронов препятствует врагу на участке Глубокое – Липцы.

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