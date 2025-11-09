ВСУ остановили более 70 атак врага на Покровском направлении: свежие данные Генштаба

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных участках фронта в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. В целом за сутки 8 ноября было зафиксировано 196 боевых столкновений.

Самые активные бои продолжались на Покровском направлении, где украинские войска остановили более 70 атак врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 9 ноября.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 54 авиационных удара, применил 41 ракету и сбросил 126 управляемых бомб. Кроме того, было привлечено для поражения 5276 дронов-камикадзе и совершено 4697 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых более ста – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Николаевка, Константиновка Донецкой области; Великомихайловка, Радостное Днепропетровской области; Солодкое, Железнодорожное, Софиевка, Орехов Запорожской области.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки было зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 23 управляемых авиабомбы и произвел 169 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Дворичанское и Колодезное.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак окупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Дерилово и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении противник 15 раз атаковал позиции сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении наши воины отразили враждебное наступление в районе Железнянского.

На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 атаки агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Луч, Лисовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодежское, Котляровка, Орехово и Орехово.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Орестополь, Сосновка, Вороне, Новониколаевка, Приволье и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло десять боеприкосновений в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло два боеприкосновения – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери путинской армии

Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, боевую бронированную машину, 19 артиллерийских систем, 440 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 8 ракет и 85 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним, оккупационная армия РФ изменила тактику наступательных действий на Покровском направлении. В частности, за последний месяц оккупанты начали чаще использовать бронированную технику на этом участке фронта. Такие действия врага свидетельствуют о попытке захватить территории любой ценой.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска сдерживают российские атаки и контратакуют в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Недавно защитники продвинулись к югу от Предтечино (к востоку от Константиновки) и к югу от Александро-Шультино (к юго-востоку от Константиновки).

