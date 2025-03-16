ВСУ оставили Суджу: в Генштабе обнародовали карту боев в Курской области

По состоянию на утро 16 марта украинские военнослужащие уже не находятся в Судже Курской области. Тем не менее на территории региона продолжаются боевые столкновения.

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Враг активно применяет авиабомбы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 16 марта.

Согласно опубликованным картам боевых действий, украинские военнослужащие удерживают плацдарм вблизи государственной границы. Силы обороны Украины занимают территорию на Курщине протяженностью около 17 км.

В Генштабе отметили, что в течение суток 15 марта на территории Курской области произошло 19 боевых столкновений. Российские войска нанесли 34 авиационных удара, и сбросили 63 управляемых бомбы. Также путинская армия совершила 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Напомним, украинские воины продолжают бои в Курской области РФ, их окружения нет. Но у врага есть такие планы – и для этого оккупанты планируют наступление на территории Украины.

Как писал OBOZ.UA, 15 марта после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского президент Владимир Зеленский заявил, что окружения украинских защитников в Курской области нет, в то же время Россия накапливает силы для удара по Сумщине.

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