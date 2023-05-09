ВСУ отбили 42 вражеских атаки за сутки, оккупанты вывозят награбленное из захваченной части Запорожья в Крым – Генштаб

На украинском фронте на 440-й день полномасштабной войны ведутся тяжелые бои за Бахмут и Марьину в Донецкой области. Накануне Силы обороны отбили 42 атаки войск РФ, сосредоточившихся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Захватчики не прекращают грабить граждан, предприятия и госучреждения нашей страны на временно захваченных территориях, в частности то, что украли на Запорожье, они вывозят в Крым. О военной обстановке на утро 9 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки агрессор нанес 30 ракетных, 61 авиаудар и совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. А вероятность дальнейших воздушных атак РФ остается высокой по всей Украине, поэтому в Генштабе призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ныне на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси и дальше находятся определенные подразделения ВС РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение 8 мая он из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Бериловка, Мощенко, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута, Шалыгино, Новослободское, Искрисковщина, Волфино – Сумской; Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Нанесли авиационных ударов по Западному и Масютовке. Их артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанесла авиаудары по Невскому и Белогоровке на Луганщине, а также Верхнекаменскому и Спорному на Донетчине. Вражеским артобстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка, а также Ямполевка и Спирное.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Часового Яра. Он нанес авиаудары по Богдановке, Бахмуту и Предтечино. От его обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Зализне и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки оккупанты вели наступления в сторону Авдеевки и Первомайского Донецкой области, успеха не имели. Совершили обстрелы н. п. Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток ВС РФ наступательных действий не проводили, но нанесли авиаудар в районе Великой Новоселки и обстреляли Парасковьевку, Новомихайловку, Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают вести оборонные действия. Вместе с тем они нанесли авиаудары по районам н. п. Времовка Донецкой области и Гуляйполе, Новоданиловка – Запорожской. Кроме этого, произвели обстрелы более 30 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, среди которых Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское – Запорожской; Херсон и Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Станислав – Херсонской.

Российские оккупанты не прекращают грабить граждан Украины, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области. Для вывоза награбленного имущества из населенных пунктов недалеко от линии боевого столкновения они привлекают водителей и владельцев грузовиков среди местных коллаборантов, которые везут его в направлении АР Крым.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российской армии. Наши защитники уничтожили вражеский разведывательный БПЛА типа Zala. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, два состава боеприпасов и еще три важные вражеские цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска РФ сосредоточили основные усилия на подготовке к отражению возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Однако в отдельных направлениях захватчики пытаются наступать.

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