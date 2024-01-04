ВСУ отбили 6 штурмов армии РФ и продолжают удерживать плацдармы на левобережье Херсонщины – Генштаб

На левом берегу Херсонской области российские оккупанты 4 января пытались вытеснить Силы обороны Украины с занимаемых позиций. В течение суток (по состоянию на 18:00) ВС РФ совершили шесть безуспешных штурмовых действий в указанном районе, но наши Герои и дальше удерживают позиции на левобережье и наносят противнику значительные потери.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил в сводке, опубликованной в Facebook вечером в четверг, 4 января (680 сутки полномасштабного российского вторжения). Пресс-служба отметила, что Российская Федерация продолжает нарушать законы и обычаи войны, использует против украинцев тактику террора.

В течение четверга произошло 44 боестолкновения. Враг нанес шесть ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по военным, так и по гражданским целям. Есть разрушения, жертвы и потерпевшие среди населения.

В Генштабе обстановку на востоке и юге Украины назвали сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Часть подразделений ВС Беларуси выполняет задачи в районах, граничащих с Украиной.

На Северском и Слобожанском направлениях российская армия сохраняет присутствие в приграничье, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы наших населенных пунктов с территории РФ, увеличивает минно-взрывные заграждения. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Степок, Поповка, Константиновка, Чуйковка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника у Синьковки и восточнее Петропавловки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении не произошло наступательных (штурмовых) действий врага. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровку Луганской области и Ямполевку, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены три атаки вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки, где враг пытался прорвать нашу оборону. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Григоровка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские Герои отбили 14 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще девять атак недалеко от Первомайского и Невельского. Там ВС РФ безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать оккупантов возле Марьинки и Новомихайловки, где враг при поддержке авиации семь раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар вблизи Георгиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Прасковьевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили семь атак у Работино и северо-западнее Вербового, где захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение. Артиллерийские и минометные обстрелы пережили более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривное, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении под артиллерийским огнем противника находились Нововоронцовка, Берислав, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Херсон, Станислав Херсонской области и Солончаки, Очаков Николаевской области. Также россияне нанесли авиаудар в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области.

Кроме этого, оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по двум пунктам управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, четыре артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и три пункта управления российских войск.

Как писал OBOZ.UA, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил, что боеприпасов у мобильных групп ПВО Киева хватит на еще несколько масштабных российских воздушных атак. Но в средне- и долгосрочной перспективе Украине потребуются новые поставки БК от стран-союзников.

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