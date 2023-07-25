ВСУ отбили атаки россиян под Бахмутом и продолжают продвигаться на Запорожье: произошло около 20 боевых столкновений – Генштаб

За сутки на различных направлениях боевых действий в Украине произошло около 20 столкновений Сил обороны с оккупационной армией. Защитники отразили вражеские атаки в районе Бахмута и на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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На Запорожье же украинские воины добились определенных успехов: они достигли новых рубежей на Бердянском и Мелитопольском направлениях и закрепляются на занятых позициях. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Там отметили, что враг 25 июля продолжал нести потери. Так, авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

В Генштабе рассказали, что в течение суток враг нанес 1 ракетный и 49 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения претерпели жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На фронте за сутки произошло около 20 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности под вражеским огнем оказались Семеновка Черниговской области; Свободная Слобода, Сварково, Степное, Басовка, Могрица, Покровка и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов в районах Клещеевки и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимилиановка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Новомихайловки, Угледара, Новоукраинки, Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Степное, Лобковое и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, утром 25 июля в Генштабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потере России в войне против Украины. Так, накануне ВСУ отминусовали за сутки 600 захватчиков, 30 артсистем и 12 танков врага. В общей сложности уничтожено 89 единиц российской техники в день.

Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 243 220 человек.