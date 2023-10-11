ВСУ отбили атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки, поражен пункт управления и склад БК врага – Генштаб

Украинские воины отразили атаки вражеской армии в районах Клещиевки и Андреевки. Продолжается контрнаступление сил обороны под Бахмутом и на Мелитопольском направлении.

Враг тем временем несет потери: накануне защитники поразили пункт управления и склад БК врага. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 108 боевых столкновений", – указано в сводке.

Враг в это время продолжает воевать с гражданским населением Украины. 10 октября войска РФ нанесли удар зенитной управляемой ракетой С-300 по гражданским домам в населенном пункте Большой Бурлук Харьковской области.

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Также захватчики атаковали южные регионы Украины ударными БпЛА типа Shahed-136/131: большинство из них уничтожили силы ПВО.

"Всего враг нанес 2 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети", – рассказали в Генштабе.

В результате российских ударов пострадали частные жилые дома и гражданская инфраструктура в населенных пунктах Блешня Черниговской области; Бачевск и Поповка Сумской области; Басовое, Гатище, Волчанские Хутора, Синьковка, Кисловка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Бердичи, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

Из артиллерии враг обстрелял более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, добились успеха в районах восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия у Золотой Нивы и Володиного Донецкой области.

На Запорожском направлении наши охранники сдерживают врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, улучшили тактическое положение в районе западнее Роботиного Запорожской области.

В ходе боев украинские воины нанесли оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

Так, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и девять – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.

Напомним, по данным Генштаба накануне, 10 октября, украинские воины ликвидировали около 820 российских оккупантов. Безвозвратные потери врага в живой силе к утру 11 октября достигли 283 900 человек.

Также накануне были уничтожены 189 единиц вражеской техники и вооружений, в том числе почти сотня ББМ.