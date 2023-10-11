ВСУ ликвидировали 820 окупантов в сутки: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Украинские воины продолжают "демилитаризацию" и "денацификацию" российских оккупационных войск в Украине. Накануне, 10 октября, были ликвидированы 820 захватчиков, безвозвратные потери врага в живой силе достигли 283 900 человек.

Также российская армия 189 единиц техники и вооружений. Подробности обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в традиционной утренней оперативной сводке.

Кроме живой силы российской оккупационной армии, украинские воины ликвидировали также вражеские технику и вооружение.

Так, накануне было уничтожено 34 российских танка (в общей сложности Россия потеряла их уже 4 863), 91 боевую бронированную машину (всего 9 220), 18 артиллерийских систем (6 731) и по одному средству ПВО (545) и РСЗО (809).

Силы обороны 10 октября также приземлили один вражеский самолет (теперь общее количество уничтоженных российских самолетов составляет 316) и 19 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5226).

Видео дня

Уничтожено 20 единиц автомобильной техники (9145) и четыре – спецтехники (965).

Неизменным сейчас количество уничтоженных вертолетов – 316, крылатых ракет – 1530, кораблей и катеров – 20 и подводных лодок – 1.

Напомним, ранее сообщалось, что воины ВСУ сбили российский штурмовик Су-25. Об этом вечером 10 октября сообщили в Генштабе. Также защитники за сутки приземлили 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Накануне, по данным ГШ ВСУ, произошло 75 столкновений по всей линии фронта.