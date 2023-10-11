Воины ВСУ сбили российский штурмовик Су-25: что известно

В течение пятисот девяносто четвертых суток широкомасштабной войны России против Украины украинские защитники вступили в 75 боев с российскими оккупантами. Бойцы ВСУ активно давали отпор оккупантам и даже сбили вражеский штурмовик.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. Так, российская армия потеряла очередной истребитель Су-25.

"Наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", – сообщили в Генштабе.

Су-25 – это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик. Его назначение – предоставление авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью, при условии визуальной видимости цели, и уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Штурмовик может поражать наземные и надводные цели, вертолеты и транспортные самолеты.

Первый полет Су-25 совершил в феврале 1975 года. Его боевое применение началось во время войны в Афганистане. После развала СССР самолеты Су-25 были применены в войне в Абхазии, в Карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном, в столкновениях на границе между Таджикистаном и Афганистаном.

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Кроме того, российские войска использовали Су-25 во время войн в Чечне и Сирии.

В арсенале ВСУ также есть штурмовики этой модели. Они используются для противостояния российской агрессии с начала войны на Востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские оккупанты в очередной раз понесли потери от своего же "дружественного огня". Под временно оккупированным Мариуполем захватчики сбили свой самолет.