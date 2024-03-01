ВСУ отбили десятки атак врага на Авдеевском направлении, поразили два пункта управления и склад БК – Генштаб

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения, во время которых Силы обороны отбили десятки российских атак на Авдеевском направлении. Не менее ожесточенные бои продолжались на Новопавловском направлении.

Защитники нанесли врагу новые потери, уничтожив несколько самолетов, "Градов", пунктов управления и склад БК. О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 1 марта 2024-го – 737-е сутки полномасштабной войны.

Отмечается, что накануне войска РФ нанесли три ракетных и 91 авиаудар, совершили 142 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые и погибшие среди населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, церковь а также другие объекты гражданской инфраструктуры. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами", информация об этой атаке уточняется.

В течение 29 февраля российским авиационным ударам подверглись населенные пункты Бологовка, Митрофановка Харьковской области; Надия, Белогоровка – Луганской; Терны, Ямполевка, Веролюбовка, Николаевка, Клещиевка, Новоегоровка, Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Новобахмутовка, Сухая Балка, Желанное, Соловьево, Семеновка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское – Донецкой; Новодаровка, Левадное, Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка, Юрковка – Запорожской. А под вражеским артогнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОВГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском армия РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОВГВ "Хортица" на Купянском направлении бойцы ВСУ отбили две вражеские атаки возле Петропавловки и Табаевки Харьковской области. На Лиманском – 12 атак в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и Белогоровки на Луганщине. На Бахмутском направлении Силы обороны отбили две российские атаки вблизи Ивановского и Клещиевки на Донетчине.

В зоне ответственности ОВГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 25 атак оккупантов в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского, Невельского. На Новопавловском ВСУ продолжают сдерживать врага возле Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где войска РФ 30 раз пытались прорвать нашу оборону.

На Ореховском направлении бойцы отбили одну вражескую атаку в районе Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОВГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, ВС РФ не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили четыре безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава ВС РФ, также подразделения Воздушных сил уничтожили три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три РСЗО БМ-21 "Град", два артиллерийских средства, два пункта управления, склад боеприпасов и средство радиоэлектронной борьбы врага.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, войска РФ сосредоточили наступательные усилия на территории к западу от Авдеевки. Враг пытается воспользоваться тем фактом, что после потери этого города в ВСУ нет хорошо защищенных позиций для обороны.

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