ВСУ отбили вражеские атаки на Донетчине и Луганщине и дали врагу по зубам

В Украине начались 333-е сутки войны, на которые вражеские войска РФ пытаются наступать на Бахмутщине и наращивают интенсивность применения авиации, а на других участках фронта – обороняются. Накануне они вели безуспешные наступления на Авдеевском и Лиманском направлениях.

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Наши воины отбили атаки захватчиков в районах десяти населенных пунктов Донбасса. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 22 января.

Отмечается, что в течение суток враг нанес один ракетный и 27 авиационных ударов. Также произвел 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения Россией ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

Воины ВСУ отбили атаки оккупационных войск РФ в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, в частности Новоселовское, Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок агрессора не обнаружено. В то же время от его минометного и артиллерийского огня пострадали районы н. п. Бруски Черниговской области, Сопич – Сумской, Ветеринарное, Стрелечья, Пильное, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелам со стороны ВС РФ подверглись Синьковка, Петропавловка, Табаевка Крохмальное Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку, Кузьмино и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения от оккупантов получили позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов, среди которых Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клищиеевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Красногоровка и Марьинка, а на Новопавловском – Богоявленко и Никольское на Донетчине.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня российской армии пострадали районы более 15 населенных пунктов, в частности Времовка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское, Зеленая Роща и Новоселка на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Берегово и Херсон.

Авиация Сил обороны в течение суток 21 января нанесла 14 ударов по районам сосредоточения захватчиков и три – по их позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два района сосредоточения врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель начштаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко объяснил, может ли РФ ударить по Украине ракетами с кораблей, которые держит в Средиземном море. Ныне агрессор содержит там 10 военных судов, из которых пять являются носителями крылатых ракет "Калибр".

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