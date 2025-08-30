ВСУ отминусовали еще 880 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 29 августа украинские защитники ликвидировали и ранили еще 850 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

В целом с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 081 330 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 6 танков, 19 боевых бронированных машин и 47 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 149 танков, 23 210 ББМ и 32 172 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1476 единицы реактивных систем залпового огня и 1213 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 340 вертолетов и 54 691 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3626 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 60 222 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3952 – специальной техники.

Напомним, воины Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли огневое поражение по ракетному кораблю проекта "Буян-М" в акватории Азовского моря. Судно получило повреждения и было вынуждено покинуть район боевого дежурства.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа во временно оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов в разных уголках полуострова. В частности, взрывы слышали и наблюдали в Севастополе, Евпатории, районе аэродрома "Бельбек", "Саки" и других локациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!