ВСУ отминусовали еще 1080 оккупантов и 41 артсистему врага – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1080 военнослужащих оккупационной армии РФ. Также уничтожили 186 единиц российской военной техники и вооружения.

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По состоянию на 10 октября общие потери живой силы страны-агрессора в войне против нашего государства составляют 665 200. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно им, накануне украинские воины отминусовали 41 артиллерийскую систему (всего 19 263), 14 боевых бронированных машин (17 765), три средства ПВО (976), два РСЗО (1225) и танк (8945) оккупантов.

Защитники сбили российскую крылатую ракету (всех 2619) и 49 беспилотников оперативно-тактического уровня (16 767).

Также бойцы сожгли 74 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 26 314), одну – спецтехники (3386) захватчиков.

Кроме этого, за время полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники из подразделений СБУ поразили 1226 российских танков с начала полномасштабной войны с РФ. Фактически речь идет о каждом восьмом танке из списка потерь страны-агрессора.

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