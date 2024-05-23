ВСУ отминусовали еще 1330 оккупантов, 11 танков и самолет армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте в минувшие сутки обезвредили 1330 военнослужащих оккупационной российской армии. Так, общее количество потерь живой силы врага возросло до 497 700.

Накануне защитники также уничтожили по меньшей мере 201 единицу вооружения и военной техники захватчиков. Об этом 23 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества личного состава, бойцы отминусовали 40 артиллерийских систем (всех 12 860), 27 боевых бронированных машин (14 748), 11 танков (7622), одно средство ПВО (813) российских сил.

Защитники неба сбили одну вражескую крылатую ракету (всего 2209) и 45 беспилотников оперативно-тактического уровня (10 391). На Покровском направлении Силы обороны уничтожили российский штурмовик Су-25 (всего 355 самолетов).

Также воины сожгли 71 единицу автомобильной техники и автоцистерн (всего 17 513), четыре – спецтехники (2094) оккупантов.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 1077 РСЗО, 326 вертолетов, 27 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Нацгвардии за последние несколько дней уничтожили три российских танка-сарая, которые оккупанты со всех сторон закрывают металлическими листами в попытке защитить от беспилотников. В частности, эти единицы "чудо техники" врага защитники сожгли на Лиманском направлении.

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