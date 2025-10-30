В течение суток 29 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 960 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 140 860 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 3 бронемашины и 25 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 305 танков, 23 514 ББМ и 34 089 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1531 единиц реактивных систем залпового огня и 1232 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 428 самолетов, 346 вертолетов и 75 707 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3880 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 65 993 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3986 – специальной техники.

Напомним, в Кемеровской области РФ 25 октября был ликвидирован российский военный преступник, подполковник российского ОМОНа Вениамин Мазжерин. Автомобиль, в котором он находился, взлетел на воздух.

Как сообщал OBOZ.UA, поссийский оккупант рассказал о порядках, царящих во "второй армии мира". По его словам, в подразделениях, воюющих против Украины, военнослужащие постоянно пьют из-за страха смерти: потери, которые несет российская армия, продолжают зашкаливать.

