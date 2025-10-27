"Если ты не обнулишь – обнулят тебя": оккупант рассказал о расстрелах и больших потерях в армии Путина. Видео

Российский оккупант рассказал о царящих во "второй армии мира" порядках. По его словам, в подразделениях, воюющих против Украины, военнослужащие постоянно пьют из-за страха смерти: потери, которые несет российская армия, продолжают зашкаливать.

При этом значительная часть безвозвратных потерь – дело рук самих россиян: за попытку сбежать с позиций оккупанты расстреливают своих же товарищей, и процент "обнуленных" может достигать половины от всех погибших. Рассказ россиянина, воюющего против Украины, опубликовали в Telegram-канале проекта "Хочу жить".

Что рассказал оккупант

О том, что происходит в оккупационной армии, рассказал контрактник из Алтайского края. Признания о царящих в ней порядках россиянин сделал, судя по всему, во время разговора в "Чат-рулетке". Язык ему развязал алкоголь, тесные "отношения" с которым, по словам военнослужащего, на передовой поддерживают практически все оккупанты.

"Я тут недолго, полгода. Тут каждый второй пьет, для храбрости. Чтобы идти куда-то на задание", – признался россиянин, и сам пребывающий в состоянии опьянения.

Контракт, по его словам, он подписал, чтобы избежать тюремного заключения

"Мне сказали, что либо тебя посадят на 8 лет, либо ты едешь туда... Ничего такого не было. Было маленько воровство железа. Ну и потом начали пересматривать дело. То "условка" (условный срок. – Ред.)... Потом еще раз пересмотрели – сказали, либо восемь лет, либо на войну", – поделился с собеседником житель Алтайского края.

Он также рассказал об ошеломительных потерях, которые несут российские войска в Украине. И, судя по словам оккупанта, гробы в Россию едут не только благодаря украинским воинам.

"Воевать зашло, например, 100 человек, на позиции, а выходят всего пять. Потому что половина пытается уйти – и все, их свои же убивают. У нас еще более-менее, а дальше, на передке – вообще... Если кто-то попытается убежать, сразу расстреливают. Даже вот сначала сдружились, только с ним и дружишь – а приходится... Деваться-то некуда: либо ты, либо тебя. Ты обнулишь или тебя обнулят", – заявил оккупант.

В "Хочу жить" рассказ россиянина подытожили: тем жителям РФ, которые, соблазнившись "легкими" деньгами либо шансом избежать ответственности за совершенные преступления, едут воевать против Украины, следует быть готовыми к тому, что смертельная опасность будет подстерегать их со всех сторон.

"Свидетельств из первых уст, что российская армия – это полууголовный сброд, живущий буквально по извращенному закону джунглей, в сети огромное количество. Государство-ГУЛАГ выстроило практически идеальный конвейер смерти, который держится на страхе, рабском менталитете и буквально первобытных инстинктах. Человечность воспринимается как слабость, попытки руководствоваться здравым смыслом – как угроза. В обоих случаях в "второй армии мира" за такое попросту уничтожают. Каждый, кто по какой-то причине раздумывает над отправкой на "СВО", должен понимать, что само по себе попадание в ВС РФ – это уже смертельная опасность. Вас там могут убить не только на поле боя, и не только украинские военные. Если вы уже там очутились – не испытывайте судьбу, а сразу обращайтесь к нам", – призвали в "Хочу жить".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что артиллеристы 28 ОМБр впервые взяли в плен оккупанта. Это случилось в районе Константиновки в Донецкой области.

Пленный оказался представителем вражеской диверсионно-разведывательной группы, он выполнял задачу способствовать проведению ДРГ в город, готовя почву для вражеского проникновения.

Когда россиянина обнаружили украинские военные, он утверждал, что является бойцом "Азова" – выдала оккупанта попытка выговорить слово "паляниця", упорно не дающееся владельцам "русскоязычных челюстей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!