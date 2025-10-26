'Спалился', сказав Паляница: артиллеристы 28 ОМБР впервые взяли в плен оккупанта. Видео

Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады под Константиновкой взяли в плен вражеского диверсанта. Этот случай сами военнослужащие называют нетипичным для артиллерии.

Инцидент произошел вовремя выполнения боевого задания: воины шли "за дроном", а вернулись с пленным. Об этом сообщила пресс-служба 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Пленный – человек по имени Олег – был представителем вражеской диверсионно-разведывательной группы и имел задачу способствовать проведению ДРГ в город, готовя "почву" для вражеского проникновения.

Его заметили на подходах: один из бойцов занял позицию в кустах, остальные действовали в засаде. При попытке установить контакт подозрительный человек уверял, что "свой", однако во время проверки "спалился" – сказав слово "Паляница" с характерным акцентом.

В частности, пленный пытался выдать себя за бойца "Азова", однако это вызвало подозрение. Во время задержания ему выстрелили в ногу – чтобы обезвредить и взять под контроль.

После задержания бойцы осмотрели его вещи: в сумке обнаружили две бутылки воды и три яблока; также был найден "трофей", который военные признали полезным. Дрон, за которым шли воины, также вернули.

Напомним, украинские военные впервые заставили российских оккупантов сдаться с помощью наземного дрона, начиненного взрывчаткой. Событие произошло на северо-востоке Украины в июне во время операции подразделения Третьей штурмовой бригады. Благодаря роботизированным системам удалось не только взять позицию противника, но и захватить пленных без потерь среди пехоты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как бойцы Третьей штурмовой бригады осуществили очередной удачный штурм российских позиций. Причем боевая операция завершилась не только зачисткой позиций захватчиков, но и захватом в плен группы оккупантов, которые боялись сдаваться. Украинские военные прорвались через позиции россиян возле села Грековка. Они показали видео успешной операции, снятое на нагрудные камеры GoPro.

