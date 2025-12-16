ВСУ отминусовали еще 1150 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 15 декабря украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1150 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 190 620 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 9 танков, 6 бронемашин и 67 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 421 танк, 23 737 ББМ и 35 172 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1570 единиц реактивных систем залпового огня и 1261 систему противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 432 самолетов, 347 вертолетов и 91 219 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4073 российские крылатые ракеты.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей и две подлодки, утилизировали 70 182 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4026– специальной техники.

Напомним, Силы обороны Украины недавно отбросили россиян из части Купянска и освободили ряд населенных пунктов вокруг райцентра. Это произошло на фоне российских заявлений, сделанных на самом высоком уровне, о якобы полном контроле войск РФ над этим городом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вблизи Покровска ВСУ уничтожили колонну россиян, которые пытались наступать в направлении Гришино. По врагу ювелирно отработали наши дронщики и артиллерия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!