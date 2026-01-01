ВСУ отминусовали еще 1060 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 31 декабря украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1060 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 208 970 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 7 танков, 4 бронемашины и 36 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 488 танков, 23 849 ББМ и 35 678 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1587 единиц реактивных систем залпового огня и 1266 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 434 самолетов, 347 вертолетов и 98 453 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4136 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 72 418 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4035 – специальной техники.

Напомним, что Украина в декабре нанесла рекордное количество ударов по энергетике России. Проанализировав официальные заявления Украины и РФ, удалось насчитать 24 эффективных поражения нефтяных объектов агрессора, включая НПЗ, порты и нефтяные танкеры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 31 декабря в городе Туапсе Краснодарского края РФ прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий завод.

