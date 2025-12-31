Под ударом была нефтебаза: в Туапсе прогремели взрывы, разгорелся пожар. Фото и видео

В ночь на 31 декабря в городе Туапсе Краснодарского края РФ прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий завод.

После налета БПЛА в городе начался сильный пожар. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности атаки

Местные жители подтвердили, что ночью в Туапсе дроны-камикадзе атаковали нефтебазу, в результате чего на территории предприятия начался пожар.

Позже атаку прокомментировал оперативный штаб Краснодарского края. Российские чиновники пожаловались, что в Туапсе в результате атаки БПЛА повреждены причал в порту, НПЗ и газовая труба в жилом секторе.

"В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждено остекление в 4 многоквартирных домах и одном частном. Муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении. На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также потушили – на площади в 300 кв. метров. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", – говорится в сообщении.

Что известно о предприятии

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – одно из старейших и наиболее значимых предприятий нефтяной отрасли России, входящее в состав НК "Роснефть". Завод занимает стратегическое положение на побережье Чёрного моря, что определяет его ключевую роль как в экспорте, так и в обеспечении ближайших регионов топливом.

После масштабной модернизации проектная мощность переработки составляет около 12 млн тонн нефти в год (примерно 240 тыс. баррелей в сутки). НПЗ выпускает прямогонный бензин, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль.

Около 90% продукции традиционно направлялось на экспорт через Туапсинский морской терминал. Основные рынки – Турция, Китай, Малайзия и Сингапур.

НПЗ в Туапсе является ключевым звеном в цепочке поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) для группировок войск, действующих на южном направлении и в оккупированном Крыму. Завод способен производить топливо, необходимое для бронетехники и авиации. Повреждение таких объектов напрямую влияет на мобильность войск.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по временно оккупированному Донецку. В результате операции было поражено снаряжение и место подготовки пусков БПЛА "Шахед/Герань" в Донецком аэропорту.

Кроме того, в ночь на 26 декабря в российском Волгограде прогремели взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл". Атаку беспилотников на Волгоградскую область подтвердили региональные власти, в городе и области объявляли режим беспилотной опасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что накануне появилось подтверждение Генштабом поражения Сызранского НПЗ. Дотянулись украинские воины и до ряда других объектов врага.

