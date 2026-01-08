ВСУ отминусовали еще 1400 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 7 января украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1400 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 215 900 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 6 танков, 9 бронемашин и 17 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 521 танк, 23 874 ББМ и 35 874 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1596 единиц реактивных систем залпового огня и 1269 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 434 самолетов, 347 вертолетов и 102 074 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4137 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 73 336 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4037 – специальной техники.

Напомним, в ночь на 7 января украинские войска атаковали нефтебазу "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 января 2026 года подразделения front strike Сил специальных операций нанесли успешные удары по объектам оккупантов на временно захваченных территориях Донецкой области. С помощью ударных дронов FP-2 наши воины поразили два склада врага.

