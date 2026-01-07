Силы обороны поразили нефтебазу в Белгородской области и склад МТС в Донецкой области: в Генштабе раскрыли подробности
Силы обороны Украины продолжили наносить удары по объектам на территории России и на временно оккупированных территориях. В ночь на 7 января украинские войска атаковали нефтебазу "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ.
Кроме того, в Донецкой области был поражен склад материально-технических средств российской армии. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Подробности операции
По информации Генштаба, удары по вражеским объектам были нанесены в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора. Сначала подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Осколнефтеснаб". Этот объект расположен в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ.
В Генштабе подчеркнули, что нефтебаза задействована в обеспечении армии оккупантов. В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.
Также с целью нарушения логистики противника на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме того, по результатам предыдущих поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать наступательный и военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – заявили в Генштабе ВСУ.
Напомним, в ночь на 6 января в Липецкой области прогремели взрывы. Дроны-камикадзе атаковали местную нефтебазу, после чего на территории объекта начался мощный пожар. Власти региона подтвердили пожар на промышленном объекте.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в первый день нового года Силы беспилотных систем поразили 12 объектов врага и показали видео. Поражения начались практически синхронно с началом 2026-го: первый НПЗ был атакован, когда в РФ часы показывали 23:59, второй объект, нефтебаза, ждал своей очереди не дольше 5 минут после того.
