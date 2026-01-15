ВСУ отминусовали еще 1150 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 14 января украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1150 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 223 090 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 7 танков, 2 бронемашины и 84 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 557 танков, 23 904 ББМ и 36 182 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1611 единиц реактивных систем залпового огня и 1277 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 434 самолетов, 347 вертолетов и 107 357 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4163 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 74 306 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4042 – специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2025 года страна-агрессор Россия впервые потеряла на войне столько оккупантов, сколько смогла мобилизовать за месяц. Силы обороны обезвредили более 33 тысяч личного состава российской армии – примерно столько же РФ призвала за весь декабрь.

