ВСУ отминусовали еще 770 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 4 февраля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 770 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 243 840 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 5 танков, 4 бронемашины и 60 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 642 танка, 23 996 ББМ и 36 975 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1636 единиц реактивных систем залпового огня и 1293 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 347 вертолетов и 125 094 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4245 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 77 149 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4062 – специальной техники.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что с момента начала полномасштабной войны Украина потеряла 55 тысяч своих защитников. Глава государства впервые за долгое время озвучил официальное количество погибших украинских военных в войне против России.

Как сообщал OBOZ.UA, пропорция потерь оккупационных войск к захваченным украинским территориям в январе составила 137 тел на 1 км². Враг за этот период лишился 31 710 человек, при этом "двухсотых" среди них около 20 тысяч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!