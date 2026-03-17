ВСУ отминусовали еще 930 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение 16 марта украинские защитники ликвидировали и ранили еще 930 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 280 860 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 3 бронемашины и 20 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 783 танков, 24 218 ББМ и 38 477 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1688 единиц реактивных систем залпового огня и 1333 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 349 вертолетов и 183 144 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4468 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 83 744 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4091 – специальной техники.

Напомним, в сети обнародовали видео уничтожения российского патрульного катера "Раптор". По предварительной информации, вражеское судно было атаковано во временно оккупированном Крыму.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска продолжают уничтожать технику российской армии на временно оккупированных территориях. Существенное поражение по вражеским целям ВСУ нанесли в Запорожской области. Защитники уничтожили два склада – с дронами и другим материально-техническим обеспечением.

