ВСУ отминусовали еще 890 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 23 марта украинские защитники ликвидировали и ранили еще 890 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 289 740 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 6 танков, 3 бронемашины и 33 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 800 танков, 24 271 ББМ и 38 695 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1696 единиц реактивных систем залпового огня и 1336 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 350 вертолетов и 193 892 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4468 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 84 955 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4098 – специальной техники.

Напомним, в ночь на 20 марта, под поражение ВСУ попал ряд объектов военной инфраструктуры ВС РФ. Также подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Как сообщал OBOZ.UA, Генштаб подтвердил атаку на два российских нефтеперерабатывающих объекта в Ленинградской области и Уфе, и заявил о поражении терминала "Транснефть – порт Приморск" – крупнейший нефтяной порт государства-террористки на Балтийском море и ключевой экспортный хаб. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через"теневой флот".

